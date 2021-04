“Salotto Salemi”, Dayane Mello sarà la prima ospite del format (Di venerdì 16 aprile 2021) Dayane Mello sarà la prima protagonista di “Salotto Salemi”, il format condotto dalla modella italo-persiana. A partire da venerdì 16 Aprile su Mediaset Play protagoniste del web e della tv… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 16 aprile 2021)laprotagonista di “”, ilcondotto dalla modella italo-persiana. A partire da venerdì 16 Aprile su Mediaset Play protagoniste del web e della tv… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

domenicalive : ?? Giulia Salemi diventa conduttrice! Su @MediasetPlay dal 16 aprile il suo nuovo programma, Salotto Salemi! ? Ne pa… - MartinPescato18 : RT @prelemi08: Salotto salemi????#prelemi #salottosalemi - srfolkevermore : RT @ninetiesbish: Giulia:”per me sei fonte d’ispirazione” scusate non sto piangendo mi è solo entrato tutto salotto Salemi in un occhio… - undefedeted : RT @ninetiesbish: Giulia:”per me sei fonte d’ispirazione” scusate non sto piangendo mi è solo entrato tutto salotto Salemi in un occhio… - ninetiesbish : Giulia:”per me sei fonte d’ispirazione” scusate non sto piangendo mi è solo entrato tutto salotto Salemi in un oc… -

Ultime Notizie dalla rete : Salotto Salemi Salotto Salemi su Mediaset Play da oggi: Dayane Mello ospite di Giulia Salemi nella prima puntata Giulia Salemi si prepara al debutto come conduttrice: oggi su Mediaset Play , alle 19:00 in punto, comincia infatti Salotto Salemi , il primo programma interamente condotto dall'influencer italo - persiana. E per lei sarà un po' come tornare nella casa del Grande Fratello Vip perchè ospite in questa prima puntata ...

Giulia Salemi e l'appello ad Alfonso Signorini per il prossimo Gf Vip Il 16 aprile 2021, Giulia Salemi, infatti, debutterà alla guida di Salotto Salemi , un talk show in onda sull'app Mediaset Play. In occasione di un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv, ha rilasciato ...

Dayane Mello prima ospite di ‘Salotto Salemi’, il nuovo format al femminile Venerdì 16 aprile parte Salotto Salemi, il nuovo format online condotto dall’influencer italo persiana, reduce dall’esperienza al Grande ...

GF Vip, ex vippone si contendono la poltrona di opinioniste Le ex vippone del Gf Vip pronte a sostituire Antonella Elia nel ruolo di opinioniste. La showgirl potrebbe non essere riconfermata ...

Giuliasi prepara al debutto come conduttrice: oggi su Mediaset Play , alle 19:00 in punto, comincia infatti, il primo programma interamente condotto dall'influencer italo - persiana. E per lei sarà un po' come tornare nella casa del Grande Fratello Vip perchè ospite in questa prima puntata ...Il 16 aprile 2021, Giulia, infatti, debutterà alla guida di, un talk show in onda sull'app Mediaset Play. In occasione di un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv, ha rilasciato ...Venerdì 16 aprile parte Salotto Salemi, il nuovo format online condotto dall’influencer italo persiana, reduce dall’esperienza al Grande ...Le ex vippone del Gf Vip pronte a sostituire Antonella Elia nel ruolo di opinioniste. La showgirl potrebbe non essere riconfermata ...