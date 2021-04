Rt nazionale oggi a 0,85: i dati delle regioni (Di venerdì 16 aprile 2021) L’indice Rt medio nazionale si attesta a 0.85, registrando dunque un calo, in quanto la scorsa settimana era a 0.92. E’ quanto si apprende dalla E’ quanto si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute su Covid-19, riunita questa mattina. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) L’indice Rt mediosi attesta a 0.85, registrando dunque un calo, in quanto la scorsa settimana era a 0.92. E’ quanto si apprende dalla E’ quanto si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute su Covid-19, riunita questa mattina. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : nazionale oggi Mare debito (160% Pil) e deficit (11,8%) pubblici. Duecento mld di spesa Covid. Ma tutti dicono non aver visto un euro Da maggio 2020 ad oggi circa 200 miliardi, gli ultimi quaranta in arrivo. Duecento miliardi e il ... universale e totale miseria, mischiarsi a coloro che davvero non ce la fanno è costume nazionale. ...

Francesca Piccinini lascia (di nuovo) il volley: 'A 42 anni mollo davvero, ma non metto su famiglia: sono single e difficile!' ... un successo dopo l'altro, nelle squadre di mezza Italia e in Nazionale. E anche fuori dai ... Mettere al mondo un figlio, oggi, è una grande responsabilità. Sono in accettazione di quello che arriverà', ...

Vaccini: nessuna precedenza alle persone con disabilità nell’Ue A causa delle tante barriere che incontrano e delle minori possibilità di mantenere le distanze sociali, le persone con disabilità sono più esposte al rischio di contrarre il Covid-19 e di sviluppare ...

Cassa integrazione, fino a 280 euro in meno in busta paga per sei milioni di lavoratori: pasticcio sulla norma L’ultimo pasticcio sulla Cig rischia di costare fino a 280 euro ai lavoratori che al 25 marzo avevano esaurito le 12 settimane di cassa integrazione con causale Covid previste ...

