Quirinale | Mattarella riceve vertici Confartigianato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Mattarella

Nell'estate 2020, il Presidente della Repubblica Sergioe il suo omologo tedesco Frank - ...dell'Europa (vedi il Trattato di Aquisgrana tra Germania e Francia o il Trattato deltra ...... Roberto Benigni ha reso omaggio ala Dante Alighieri per i 700 anni dalla sua morte, alla presenza del capo dello Stato Sergioe del ministro della Cultura Dario Franceschini, ...La notizia arriva direttamente dalla Biennale di Venezia: Roberto Benigni riceverà il Leone d'oro alla carriera alla 78\^ Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che si svolg ...Recuperano pc e tablet dismessi, li sistemano e li regalano a studenti che non hanno dispositivi per seguire la Dad. Mattarella li premia.