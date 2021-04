Principe Filippo: dove vedere i suoi funerali in diretta in Italia (Di venerdì 16 aprile 2021) Anche l’Italia trasmetterà in diretta, domani pomeriggio, i funerali del Principe Filippo, Duca di Edimburgo: ecco dove e a che ora I funerali del Principe Filippo, Duca di Edimburgo, venuto a mancare venerdì scorso alla veneranda età di 99 anni, saranno seguiti in diretta anche dall’Italia: in particolare, la copertura dell’evento è stata affidata alla trasmissione Italia Sì con Marco Liorni, che per l’occasione anticipa la messa in onda di domani su Raiuno – sabato 17 Aprile 2021 – alle 15.45. Anche le reti all-news dell’etere televisivo Italiano, Skytg24 e Rai News24 capofila, dovrebbero garantire ampio spazio alle esequie di Filippo, mentre ... Leggi su zon (Di venerdì 16 aprile 2021) Anche l’trasmetterà in, domani pomeriggio, idel, Duca di Edimburgo: eccoe a che ora Idel, Duca di Edimburgo, venuto a mancare venerdì scorso alla veneranda età di 99 anni, saranno seguiti inanche dall’: in particolare, la copertura dell’evento è stata affidata alla trasmissioneSì con Marco Liorni, che per l’occasione anticipa la messa in onda di domani su Raiuno – sabato 17 Aprile 2021 – alle 15.45. Anche le reti all-news dell’etere televisivono, Skytg24 e Rai News24 capofila, dovrebbero garantire ampio spazio alle esequie di, mentre ...

Principe Filippo, Carlo e Camilla commossi davanti alla distesa di fiori per il duca di Edimburgo Ancora non si conoscono i dettagli del funerale di Filippo che si terrà sabato 17 aprile, dettagli che saranno diffusi nel tardo pomeriggio. Si commuovono Carlo e Camilla davanti all’immensa distesa d ...

Alla Bbc 110mila reclami per eccessiva copertura mediatica sulla morte del principe Filippo La Bbc, negli ultimi sei giorni, ha ricevuto 110mila proteste per l'eccessiva presenza, all'interno dei suoi palinsesti televisivi e radiofonici, di notizie sulla morte del principe Filippo. "Riconosc ...

