“Pretendere il rischio zero e non vaccinarsi?” | Paolo Hendel affronta il problema con un paradosso molto efficace…

"Una cosa è certa, non esiste cura, farmaco o vaccino a rischio zero. Quindi aspettare un vaccino perfetto che non abbia effetti collaterali rari o rarissimi che siano vuol dire non vaccinarsi mai. E oggi vuol dire morire, in Italia e nel resto del mondo, con queste cifre impressionanti, che nel frattempo seguita a fare il suo lavoro egregiamente". Con la consueta, amara ironia, Paolo Hendel affronta il tema dei vaccini contro il Covid, rivolgendosi in particolare agli scettici dopo le recenti segnalazioni di eventi avversi. E l'esempio di Hendel (con paradosso) è lampante ed efficace: "Pretendere il rischio zero e non vaccinarsi è come uno che va a fare bungee jumping…".

Ultime Notizie dalla rete : Pretendere rischio Usa e Nato si ritirano dall'Afghanistan. Padre Scalese (Kabul): 'Ora rischio guerra civile. Molto più facile far parlare le armi' Pensa che in queste condizioni il Paese possa ripiombare nella guerra civile? È questo il rischio ... l'attuale Costituzione prevede già una "Repubblica islamica" - ma non potranno pretendere di ...

Afghanistan: p. Scalese (Kabul), "con ritiro Usa e Nato, Paese a rischio guerra civile" Il rischio "guerra civile" è dunque concreto e dovuto anche al fatto che "finora le trattative fra ... l'attuale Costituzione prevede già una 'Repubblica islamica' - ma non potranno pretendere di ...

Napoli, caos alla Mostra d’Oltremare: finti disabili pretendono il vaccino Napoli – Grande caos alla Mostra d’Oltremare durante la giornata di ieri dove erano stati convocati soggetti fragili e disabili. Si sono presentate molte persone che però non avevano queste caratteris ...

Afghanistan: p. Scalese (Kabul), “con ritiro Usa e Nato, Paese a rischio guerra civile” Il ritiro dei militari Usa e della Nato deciso dal presidente Biden e avallato dai vertici dell'Alleanza Atlantica "mette a rischio la sicurezza del Paese": è quanto dichiara il barnabita padre Giovan ...

