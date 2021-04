Pogba | “Con Mourinho rapporto strano Solskjaer non andrebbe mai contro i giocatori”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Intervistato da Sky Sports, il centrocampista del Manchester United ed ex Juventus Paulha parlato del suocon Ole Gunnare della differenza col suo ex tecnico Josè: “Il rapoorto che c’è adesso con Ole è diverso rispetto a quello che avevo con, lui nonmai. Una volta avevo un ottimocon, tutti lo hanno visto, ma poi non so cosa è successo ed è cambiato tutto. Èilche ho avuto con lui e non posso spiegarlo perché non lo so nemmeno“. Su: “I suoi metodi forse funzionano di più perché è un po’ più vicino ai. Ogni allenatore ha il ...

... potrebbe mettere la Roma nella condizione di giocare la sfida d'andatagli uomini contati in difesa. Di certo non la condizione migliore per andare ad affrontare i vari Cavani,, Bruno ...Ma di certo va dato un NO concreto e deciso a ipotetici scambiDybala, se non per la sola eccezione del ritorno di, e certamente non per Icardi! E un altro deciso NO anche a Donnarumma e ...1 Dopo la vittoria sul Granada, Paul Pogba ha parlato a Sky: “?Una bella vittoria, quel che volevamo. Sapevamo che potevano essere pericolosi, noi già all’andata avevamo fatto un buon lavoro e idem st ...Europa League: Roma in semifinale c’è la corazzata United Il trionfo giallorosso in Europa si gioca a 6,00 su Sisal.it.