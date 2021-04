Paura per il calciatore della Roma Smalling, minacciato e rapinato in casa da uomini armati (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Paura questa mattina per il giocatore della Roma, Chris Smalling, e la moglie. Alle cinque circa, tre uomini armati di pistola hanno fatto irruzione nella casa dell’uomo a Tor Carbone e sotto la minaccia dell’arma si sono fatti aprire la cassaforte. La banda ha portato via monili in oro e orologi Rolex. Sul posto la Polizia. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Paura questa mattina per il giocatore della Roma, Chris Smalling, e la moglie. Alle cinque circa, tre uomini armati di pistola hanno fatto irruzione nella casa dell’uomo a Tor Carbone e sotto la minaccia dell’arma si sono fatti aprire la cassaforte. La banda ha portato via monili in oro e orologi Rolex. Sul posto la Polizia.

Advertising

enricoruggeri : 1) paura di perdere consensi 2)ogni perplessità sulle misure adottate è stata considerata “di destra” (e non si cap… - frankmatano : Quando faccio il bagno in mare appoggio i piedi sul fondale per poche frazioni di secondo perché ho paura degli ani… - virginiaraggi : Solidarietà a Roberta Della Casa, che ha ricevuto pesanti minacce per aver fatto revocare le assegnazioni irregolar… - swamilee : @FedroA23 È colpa del vento per cui la sabbia è in discesa?? Hai paura dei cagacazzi delle foto storte eh? - PaoloFM : «Non sono medico, immunologo o virologo - i quali peraltro non sono d’accordo su niente - ma osservo che da un anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Fiorentina, Iachini: 'Vlahovic? Il presidente saprà come convincerlo per il futuro. Lavoriamo per salvarci presto' Dispiace perdere per un rimpallo, in un'azione ravvicinata e veloce. Ma non abbiamo avuto paura, i ragazzi ci hanno provato fino in fondo e volevano vincere. Siamo chiamati a ritrovare solidità e ...

Ansia: come imparare a gestirla con la respirazione e i consigli degli esperti Le persone con anoressia, attacchi di panico o disturbi ossessivo - compulsivi mostrano spesso livelli di anidride carbonica bassi e una paura assai maggiore di trattenere il respiro. Per evitare un ...

Smalling, grande spavento per il difensore della Roma Tanta paura per il difensore della Roma Smalling e per la moglie. Secondo quanto si è appreso – come riporta mediaset – tre uomini armati sono entrati nell’abitazione del difensore della Roma in zona ...

Roma, paura Smalling: 3 uomini armati, il giocatore costretto ad aprire la cassaforte A chiamare il numero di emergenza è stata proprio la moglie del calciatore in forza alla Roma, intorno alle 4,55 di questa mattina.

Dispiace perdereun rimpallo, in un'azione ravvicinata e veloce. Ma non abbiamo avuto, i ragazzi ci hanno provato fino in fondo e volevano vincere. Siamo chiamati a ritrovare solidità e ...Le persone con anoressia, attacchi di panico o disturbi ossessivo - compulsivi mostrano spesso livelli di anidride carbonica bassi e unaassai maggiore di trattenere il respiro.evitare un ...Tanta paura per il difensore della Roma Smalling e per la moglie. Secondo quanto si è appreso – come riporta mediaset – tre uomini armati sono entrati nell’abitazione del difensore della Roma in zona ...A chiamare il numero di emergenza è stata proprio la moglie del calciatore in forza alla Roma, intorno alle 4,55 di questa mattina.