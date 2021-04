Nintendo Labo un fallimento? La grande N starebbe per abbandonare il progetto (Di venerdì 16 aprile 2021) Nel 2018 Nintendo annunciò Labo, una serie di kit che combinano creazioni in cartone e altri materiali con hardware e software Switch. Sono passati più o meno tre anni, ma a quanto pare Nintendo potrebbe essere in procinto di cessare la produzione di questi kit. L'utente Twitter Akfamilyhome ha scoperto che il sito ufficiale americano di Labo ora reindirizza alla normale pagina del negozio per il kit Labo VR. "Ho come l'impressione che sia sicuro dire che non vedremo più Labo in futuro", ha ipotizzato, sollecitando una risposta della nota insider di Nintendo Emily Rogers, che ha una comprovata esperienza di fuga di informazioni accurate sulla società. "Eh, riceveremo un altro minuscolo annuncio prima che Labo se ne vada verso la via del tramonto", ha ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021) Nel 2018annunciò, una serie di kit che combinano creazioni in cartone e altri materiali con hardware e software Switch. Sono passati più o meno tre anni, ma a quanto parepotrebbe essere in procinto di cessare la produzione di questi kit. L'utente Twitter Akfamilyhome ha scoperto che il sito ufficiale americano diora reindirizza alla normale pagina del negozio per il kitVR. "Ho come l'impressione che sia sicuro dire che non vedremo piùin futuro", ha ipotizzato, sollecitando una risposta della nota insider diEmily Rogers, che ha una comprovata esperienza di fuga di informazioni accurate sulla società. "Eh, riceveremo un altro minuscolo annuncio prima chese ne vada verso la via del tramonto", ha ...

zazoomblog : Nintendo ha in programma un piccolo annuncio per Labo prima di ritirare i prodotti? - #Nintendo #programma… - Eurogamer_it : #Nintendo ha in programma ancora un piccolo annuncio prima di ritirare definitivamente i kit Labo? - hfarmspa : ???? Tecnologie come Minecraft, Nintendo Labo, micro:bit, Makeblock o Swift Playgrounds permettono a bambini e ragazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo Labo Esclusive Switch 2021: la lista completa U Deluxe - Amazon Nintendo Labo - Amazon Panzer Dragon Remake Paper Mario: The Origami King - Amazon Pokémon Let's Go Pikachu - Amazon Pokémon Let's Go Eveee - Amazon Pokémon Spada - Amazon ...

Mario Kart 8 Deluxe trasformato in un gioco di fitness? Ecco come ha fatto un giocatore Per giocare, ti siedi sulla bici (che lui chiama comicamente Bike - Con e ricoperta di cartone per assomigliare alla linea di prodotti Nintendo Labo), tieni il Ring - Con con entrambe le mani come un ...

Nintendo all'E3 2021, il ritorno - La Bustina di Lakitu A giugno Nintendo parteciperà alla nuova edizione, completamente digitale, dell'E3 2021: cosa possiamo aspettarci dall'evento?. Avessimo scritto a inizio 2020 che Nintendo sarebbe tornata all'E3, in ...

U Deluxe - Amazon- Amazon Panzer Dragon Remake Paper Mario: The Origami King - Amazon Pokémon Let's Go Pikachu - Amazon Pokémon Let's Go Eveee - Amazon Pokémon Spada - Amazon ...Per giocare, ti siedi sulla bici (che lui chiama comicamente Bike - Con e ricoperta di cartone per assomigliare alla linea di prodotti), tieni il Ring - Con con entrambe le mani come un ...A giugno Nintendo parteciperà alla nuova edizione, completamente digitale, dell'E3 2021: cosa possiamo aspettarci dall'evento?. Avessimo scritto a inizio 2020 che Nintendo sarebbe tornata all'E3, in ...