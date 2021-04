NBA, Michael Jordan introdurrà nella All of Fame il compianto Kobe Bryant (Di venerdì 16 aprile 2021) La cerimonia si svolgerà il 15 maggio I più attenti e fan di Kobe Bryant si ricorderanno come in occasione dei funerali dell’ex campione NBA, svolti in forma pubblica allo Staples Center di Los Angeles, tra chi aveva preso parola ci fu anche Michael Jordan. L’ex campione dei Chicago Bulls non riuscì a trattenere le lacrime, visibilmente commosso come tutti i presenti. Da una leggenda all’altra: così è stato deciso che sarà proprio MJ a introdurre nella All Of Fame dell’NBA, il prossimo 15 maggio, l’ex numero 24 dei Lakers scomparso a 41 anni il 26 gennaio 2020. Oltre a Bryant altre nomi delle 9 leggende del basket (KB incluso) 6 uomini e 3 donne, 4 giocatori, 4 allenatori e un dirigente e nelle ultime ore sono state annunciate le personalità chiamate a presentare ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 aprile 2021) La cerimonia si svolgerà il 15 maggio I più attenti e fan disi ricorderanno come in occasione dei funerali dell’ex campione NBA, svolti in forma pubblica allo Staples Center di Los Angeles, tra chi aveva preso parola ci fu anche. L’ex campione dei Chicago Bulls non riuscì a trattenere le lacrime, visibilmente commosso come tutti i presenti. Da una leggenda all’altra: così è stato deciso che sarà proprio MJ a introdurreAll Ofdell’NBA, il prossimo 15 maggio, l’ex numero 24 dei Lakers scomparso a 41 anni il 26 gennaio 2020. Oltre aaltre nomi delle 9 leggende del basket (KB incluso) 6 uomini e 3 donne, 4 giocatori, 4 allenatori e un dirigente e nelle ultime ore sono state annunciate le personalità chiamate a presentare ...

