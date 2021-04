“La città verrà distrutta all’alba” | stasera in tv l’orrore è contagioso

(Di venerdì 16 aprile 2021) Remake dell’omonima pellicola culto di George A. Romero datata 1973, l’horror epidemico “La”,in tv su Italia 2, ha debuttato nelle sale nel 2010. In un caso alquanto insolito per un rifacimento, tanto il pubblico quanto la critica hanno riservato al film diretto da Breck Eisner (“Sahara”) un’accoglienza sorprendentemente positiva. Il cast principale è composto da Timothy Olyphant (“C’era una volta a… Hollywood”), Radha Mitchell (“Silent Hill”), Joe Anderson (“Across the Universe”) e Danielle Panabaker (la serie televisiva “The Flash”). Quella di Pierce County è una piccola e pacifica comunità rurale dello Iowa. In un breve lasso di tempo, però, la tranquilla cittadina si ritrova sconvolta da alcuni efferati omicidi ad opera di abitanti caduti preda della ...

