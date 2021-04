(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La sconfitta interna con il Sassuolo brucia ancora, ma il Benevento ha l’obbligo di provare a riscattarsi contro la Lazio. Domenica alle ore 15 i giallorossi saranno attesi dal difficile impegno dell’Olimpico, Filippolo ha presentato nella classica conferenza stampa prepartita. Condizione – “La squadra si sta allenando molto seriamente, stiamo bene. Mi auguro che i ragazzi facciano unapartita perché con la Lazio ci vuole unaprestazione. Moncini e Foulon sono gli unici assenti” Moduli – “Contro la Lazio è la partita di tutti, non di due giocatori in particolare. Sento tanto parlare del sistema di gioco ma il sistema lo fanno i giocatori. Domenica mattina quando mi sveglierò deciderò sia il sistema di gioco che la formazione. Sappiamo interpretare sia il 3-5-2 e il 4-3-2-1, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Inzaghi: 'Giocheranno i migliori, dobbiamo credere in un grande risultato' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Giocheranno

Uno sguardo al risultato della gara tra Torino e Roma lo daranno sicuramente Simone e Pippo, dopo il loro derby in famiglia in programma domenica alle 15.00, nel quale...In contemopranea Sampdoria - Verona, squadre chea cuor leggero poichè già sicure della ... un tranquillo Bologna - Spezia e il derby tra i fratelliin Lazio - Benevento. Alle 18:00 ...Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Le sue parole riprese da Ottopagine. LETIZIA – “Viene da 70 giorni di inattività. Abb ...Pronostici Serie A: analisi, statistiche, quote e scommesse su Lazio-Benevento, 31a giornata del campionato di calcio italiano del 18-04-2021.