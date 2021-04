Inghilterra, polmonite post-Covid per Moore: complicazioni per l’allenatore dello Sheffield (Di venerdì 16 aprile 2021) Darren Moore ha accusato alcune complicazioni dopo aver contratto il Coronavirus ed esservi guarito. l’allenatore dello Sheffield Wednesday è stato colpito da un malessere corrispondente alla polmonite, dopo lo scontro dei suoi ragazzi con lo Swansea. Il tecnico giamaicano è stato costretto ad allontanarsi dai giocatori a sua disposizione, dopo esser rientrato da un prolisso isolamento fiduciario, provando sulla propria pelle i risvolti a medio termine del Covid-19. La polmonite di Moore è stata causata, secondo i medici curanti, da coaguli di sangue nei polmoni creatisi dopo l’infezione da SARS-CoV-2. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Darrenha accusato alcunedopo aver contratto il Coronavirus ed esservi guarito.Wednesday è stato colpito da un malessere corrispondente alla, dopo lo scontro dei suoi ragazzi con lo Swansea. Il tecnico giamaicano è stato costretto ad allontanarsi dai giocatori a sua disposizione, dopo esser rientrato da un prolisso isolamento fiduciario, provando sulla propria pelle i risvolti a medio termine del-19. Ladiè stata causata, secondo i medici curanti, da coaguli di sangue nei polmoni creatisi dopo l’infezione da SARS-CoV-2. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra polmonite L'infettivologo Matteo Bassetti: 'I vaccini contro il Covid funzionano tutti e dobbiamo avere il coraggio di riaprire' A me interessa che la gente non prenda più la polmonite, non vada in rianimazione o chiuda gli ... In Inghilterra hanno fatto 35 milioni di vaccini: sono stati pragmatici". Joe Biden, presidente Usa, ha ...

Covid, annuncio dello Sheffield Wednesday - Complicazioni per Darren Moore Si deve fermare ancora Darren Moore, ha sviluppato una polmonite dopo aver contratto il Covid - 19: annuncio dello Sheffield Wednesday Arrivano brutte notizie dall'Inghilterra. Lo Sheffield Wednesday ha annunciato tramite un comunicato ufficiale che ...

L'infettivologo Matteo Bassetti: "I vaccini contro il Covid funzionano tutti e dobbiamo avere il coraggio di riaprire" Intervista al direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova: "All’aperto il contagio è quasi zero: e allora ...

Covid, annuncio dello Sheffield Wednesday | Complicazioni per Darren Moore Si deve fermare ancora Darren Moore, ha sviluppato una polmonite dopo aver contratto il Covid-19: annuncio dello Sheffield Wednesday ...

