Il coprifuoco notturno potrebbe essere eliminato dal governo Draghi (Di venerdì 16 aprile 2021) . Le Regioni chiederanno al governo Draghi di eliminare il coprifuoco. Oggi pomeriggio ci sarà la Conferenza in cui i governatori presenteranno il loro piano per le riaperture: ristoranti con spazio esterno aperti subito, anche a cena, niente limitazione alla circolazione notturna. Un calendario preciso per le riaperture delle altre attività: dai cinema ai teatri, dalle palestre alle piscine. Il coprifuoco notturno potrebbe essere eliminato a breve. La richiesta dovrebbe arrivare dalle Regioni durante il confronto previsto nel pomeriggio con il governo, quando il presidente Fedriga – appena eletto a capo della Conferenza – illustrerà la linea dei governatori, ormai chiara da settimane: bisogna programmare le riaperture, dando date ...

Ultime Notizie dalla rete : coprifuoco notturno Merkel difende i lockdown e il coprifuoco: 'Quadro molto grave, il Covid non perdona'. I contagi risalgono, i tedeschi si spostano troppo Sulla scorta di questi dati - oltre al peggioramento dei contagi - Merkel ha motivato la misura più dura prevista dalla nuova normativa: il coprifuoco notturno, che prevede come eccezioni solo gli ...

Covid Germania, coprifuoco notturno: Merkel difende il piano Il piano noto come "freno d'emergenza" include un coprifuoco notturno dalle 21 alle 5 del mattino Coronavirus in Germania, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha difeso il suo piano di introdurre un rigoroso coprifuoco notturno, per evitare nuovi ...

