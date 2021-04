FiftyFifty – Le 50 risposte di Eleonora Daniele | “Buona con i buoni | cattiva con i cattivi”

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 16 aprile 2021)tutte le mattine alla guida di Storie italiane, alle ore 10 su Rai1 Offre TvZoom, cosa bevi? Uno spritz, grazie. Qual è il primo programma Tv che hai visto? Piccoli fans, lo conduceva Sandra Milo, in onda dal 1984 al 1987. Qual è il primo programma Tv che hai fatto? Si chiamava Ebop Television, andava in onda su una rete privata locale, dove mi divertivo a fare interviste. Chi è stato il tuo maestro televisivo? Maurizio Costanzo. Tra i partner che hai avuto in Tv, con chi sei andata più d’accordo e perché? Luca Giurato, perché è un anticonformista. E con chi ti sei scontrata e perché? Difficilmente litigo sul lavoro, non amo gli scontri e preferisco cercare sempre un confronto. Qual è il programma che vorresti fare? Ci sono tanti programmi belli che sono in ottime mani, mi piace pensare a qualcosa di inedito, qualcosa che ...