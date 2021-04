Fermato un 19enne a Bologna che ha avvelenato la madre e il suo compagno | l’uomo è morto | la donna è grave

(Di venerdì 16 aprile 2021) È in stato di fermo, disposto dalla procura di, ilAlessandro Asoli, sospettato di avere ucciso il patrigno di 57 anni e la56enne, somministrando a entrambi veleno che sarebbe stato mescolato alla cena, che lui stesso aveva preparato. La vittima è il nuovodella, e non il padre come appreso in un primo momento. Il delitto è avvenuto nella serata di ieri a Ceretolo di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, nell’appartamento dove il ragazzo viveva insieme alla mamma e al nuovo, dopo la separazione dal padre del ragazzo. A quanto risulta, ilnon avrebbe reso una vera e propria confessione e sarebbe apparso in stato confusionale ai militari, che lo hanno rintracciato a casa dei nonni paterni, a Borgo Panigale. A dare ...

E' successo ieri sera a Ceretolo di Casalecchio(Bologna) e un, che si è costituito ai Carabinieri, è statoal termine di un interrogatorio. Sono in corso indagini per stabilire movente ...E' successo ieri sera a Ceretolo di Casalecchio (Bologna) e un, che si è costituito ai carabinieri, è statoal termine di un interrogatorio. Sono in corso indagini per stabilire ...Sono in corso indagini per stabilire movente e modalità: è stato trovato un bicchiere in cucina, con una sostanza che sarà analizzata dalla Scientifica dell'Arma E' successo ieri sera a Ceretolo di Ca ...Dramma familiare in Emilia Romagna . Ha avvelenato la madre di 56 anni , ora ricoverata in gravi condizioni, e il compagno della donn a, sempre ...