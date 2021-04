Fabio Turchi-Dylan Bregeon oggi | orario | tv | programma | streaming titolo UE massimi leggeri

(Di venerdì 16 aprile 2021)sfiderà questa sera nella nuova edizione della Milano Boxing Night il francese. In palio c’è la cintura UE per quanto riguarda i, con il fiorentino che cerca di rimettersi in moto verso proiezioni un po’ più alte, sempre a livello continentale. Guarda inlive la Milano Boxing Night su DAZN Si tratta di una serata, quella dell’Allianz Cloud (ex PalaLido), particolarmente ricca di appuntamenti, visto che il sottoclou è di alto livello pur se quello diè l’unicoa livello sovranazionale in palio., ieri, nel peso è risultato essere a quota 90.250 kg,a 89.350. L’unico altro...

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Turchi

Presso l'hotel Raffaello di Milano si è svolta cerimonia del peso per il match valevole per la conquista del titolo dell'Unione Europea.ha fermato la bilancia a 90,250 Kg, mentre Dylan Bregeon a 89,350 Kg. Nel face to face è emersa la differenza di altezza a favore del francese, ma come ha già dettonella conferenza ...... sono lieto di annunciare il ritorno sul ring diche vuole scalare le classifiche per ottenere un incontro per il titolo mondiale. Sappiamo quanto sia bravo Francesco Patera, ha battuto ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Turchi e Dylan Bregeon. La contesa mette in palio il vacante titolo de ...Turchi vs Bregeon sarà l’evento internazionale presentato dalla Matchroom Boxing e dall’italiana OPI Since 82 che si terrà più tardi presso l’ Allianz Cloud di Milano. Nel main event, il campione inte ...