Evans batte Djokovic poi se la prende con Musetti | ' Parole vergognose contro di me'

(Di venerdì 16 aprile 2021) Durante il loro ina Cagliari, negli ottavi del Sardegna Open due settimane fa, non erano mancate le scintille. Daniel, dopo aver sprecato un match point, era stato battuto da Lorenzo ...

per tutto il match è stato polemico, mi ha dato fastidio e mi ha mancato di rispetto. Però alla fine ho vinto, ed è questo che conta'.... la seconda carriera tennistica di(la prima era stata già messa a repentaglio da un grave ... Fino agli Australian Open 2019 quandoil nostro Paolo Lorenzi nel dentro - fuori per il main - ...Giornata di quarti nel Principato, con il greco che apre il programma contro Davidovich. Fabio terzo match contro Ruud, poi Nadal-Rublev ...E' durato un solo set il primo quarto di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Stefano Tsitsipas ha staccato il biglietto per la semifinale dopo ave sfruttato il ritiro dello spagnolo Alejandro David ...