Deceduto dopo aver contratto il virus in ospedale | aveva 37 anni

Giampiero è morto improvvisamente in ospedale a Lecce dopo aver contratto il Covid durante un controllo: aveva 37 anni.

Ultime Notizie dalla rete : Deceduto dopo NUOVO DECESSO A SCIACCA E’ SEMPRE COLLEGATO AL CLUSTER DEL COMPLEANNO Adesso sono due i decessi avvenuti a Sciacca, in conseguenza di un compleanno a cui pare avessero partecipato diverse persone. Ieri è deceduto presso la terapia intensiva dell’ospedale di Sciacca, un ...

Contrare il Covid in ospedale dove era ricoverato per problemi al cuore: muore un giovane Non ce l'ha fatta un 37enne della provincia di Lecce che è deceduto nella notte tra il 14 e il 15 aprile al Dea dell'ospedale Vito Fazzi ...

