Dayane Mello opinionista del GF Vip? La verità della modella

(Di venerdì 16 aprile 2021) Arrivata quarta alla quinta edizione del GFpotrebbe tornare nel reality più spiato d'Italia con un altro compito. La mobrasiliana ha ammesso che le piacerebbe diventaredi Alfonso Signorini.del GF? La quinta edizione del GFsi è chiusa da poco, ma si parla giàprossima. Alfonso Signorini, infatti, ha rivelato di essere stato riconfermato al timone del reality più spiato d'Italia e ha anche aggiunto di essere già al lavoro per il cast. Al momento, non ci sono grandi indiscrezioni sui concorrenti se non un desiderio espresso dallo stesso conduttore. Alfonso ha ammesso che vorrebbe Gaia Zorzi, sorella del noto Tommaso, tra i ...

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Dopo la candidatura di Giulia Salemi , arriva quella diche confessa di volersi mettere alla prova in un ruolo nuovo . La richiesta della modella brasiliana sarà accolta da Alfonso ...In questo appuntamento si parla della storia trae Mario Balotelli, dei figli di Wanda Nara, della modella Tamara Ecclestone, della famiglia Beckham e delle wags del mondo della Formula ...Dopo la confessione di Giulia Salemi arriva la candidatura di Dayane Mello, pronta a prendere il posto di Antonella Elia come opinionista del Grande Fratello Vip.Dopo Tommaso Zorzi, tocca a Giulia Salemi debuttare su Mediaset Play con il suo nuovo programma. Nel suo “Salotto Salemi” la ex concorrente ...