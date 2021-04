Crotone | Cosmi | “Le motivazioni non ci mancano | orgoglioso di allenare questa squadra”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il tecnico delSerseè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese, valida per la trentunesima giornata di Serie A 2020/2021: “Siamo estremamente motivati, mi sembra il minimo in vista delle ultime otto partite di campionato. Lo dobbiamo alla città, alla società e ai tifosi. E’ davvero brutto vedere vanificato una settimana di impegno e duro lavoro in pochi minuti durante la partita. Affrontiamo unache vuole vincere e molto motivata – ha proseguito– Gli unici assenti saranno Marrone e Benali. Di Carmine dovrebbe riuscire a recuperare, anche la condizione di Cigarini è migliorata“. Infine, l’allenatore dei pitagorici ha parlato della sua esperienza in Calabria: “Ovviamente siamo delusi e frustrati per i risultati. Non ci sentiamo inferiori agli avversari ...