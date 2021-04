Covid, terapie intensive in calo: quali regioni restano sopra la soglia d’allerta. I DATI (Di venerdì 16 aprile 2021) Continuano a calare i malati Covid ricoverati in rianimazione: sono 3.366 (-51). A livello nazionale, però, la percentuale di posti occupati in terapia intensiva da positivi al coronavirus è del 37% e rimane quindi sopra la soglia d'allerta del 30%. Lombardia e Piemonte le regioni con il dato peggiore. Intanto nelle ultime 24 ore registrati 15.943 casi e 429 decessi Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 aprile 2021) Continuano a calare i malatiricoverati in rianimazione: sono 3.366 (-51). A livello nazionale, però, la percentuale di posti occupati in terapia intensiva da positivi al coronavirus è del 37% e rimane quindilad'allerta del 30%. Lombardia e Piemonte lecon il dato peggiore. Intanto nelle ultime 24 ore registrati 15.943 casi e 429 decessi

