Cerveteri – Interventi sul verde 19-23 aprile

(Di venerdì 16 aprile 2021) – La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione delpubblico (urly.it/3cd5 ). Gli, programmati dal 19 al 23, riguarderanno in particolare, Cerenova, Valcanneto, Ceri, I terzi e Campo di Mare. Il mese diè dedicato agliperiodici per il taglio erba sulle banchine stradali e alla consueta raccolta carta sul territorio. Previsti, inoltre, come oramai da alcune settimane, anche da diversistraordinari che riguarderanno il taglio erba cigli e marciapiedi. A Campo di Mare ci sarà il primo intervento di pulizia delle spiagge La pubblicazione dell’agenda settimanale del, così come l’agenda mensile e i report delle attività svolte ...

Rivoluzione totale nella raccolta differenziata per le utenze commerciali di. Un'operazione, quella messa in campo dall'Assessorato alle Politiche Ambientali, che ...infatti glidi ......quale è stato fatto un importante lavoro in Città Metropolitana - spiega il Sindaco di... di competenza di Città Metropolitana, che maggiormente necessitavano di. La Via Doganale è ...CERVETERI - Rivoluzione totale nella raccolta differenziata per le utenze commerciali di Cerveteri. Un’operazione, quella messa in c ...L’Assessora Elena Gubetti: “una campagna che punta ad un maggior decoro e pulizia in città” Rivoluzione totale nella raccolta differenziata per le utenze commerciali di Cerveteri. Un’operazione, quell ...