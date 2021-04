BROBBEY | UN VIZIO DI FAMIGLIA

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 16 aprile 2021) Da anni ormai si sa, una delle migliori squadre nello sfornare giovani talenti è quella dell’Ajax, che quasi annualmente lucida e aggiorna la sua vetrina di giovani promesse. Tra queste ci è finito anche Brian. Se in Olanda già da tempo è sotto i riflettori, tanto che lo paragonano a Romelu Lukaku (e lo soprannominano Brobbeast, dall’unione dithe beast,la bestia), in Europa, ed in particolare in Italia lo abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane. Dopo che nell’andata contro la Roma si era messo in mostra, nella sfida di ieri sera all’Olimpico si è preso la scena. Suo infatti il gol del momentaneo vantaggio dei lanceri dopo appena 3’ minuti dal suo ingresso in campo, inutile ai fini del risultato, ma che ha terribilmente spaventato i tifosi romanisti, che già dopo l’andata temevano il suo ...