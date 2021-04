Bari, in un mese di zona rossa quattro multe ogni ora per le violazioni delle norme anti-Covid (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 15 marzo nell'area metropolitrana sanzionate 2.723 persone. L'ultima multa nel quartiere Madonnella a 11 persone sorprese in un locale dalla Polizia locale Leggi su repubblica (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 15 marzo nell'area metropolitrana sanzionate 2.723 persone. L'ultima multa nel quartiere Madonnella a 11 persone sorprese in un locale dalla Polizia locale

Ultime Notizie dalla rete : Bari mese Bari, in un mese di zona rossa quattro multe ogni ora per le violazioni delle norme anti - Covid L'ultimo episodio risale alla serata di giovedì 15 aprile, quando grazie alla segnalazione di alcuni residenti la Polizia locale di Bari è intervenuta per sanzionare l'assembramento di 11 persone ...

