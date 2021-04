Barbara D’Urso Nei Guai: La Decisione Drastica di Piersilvio Berlusconi! (Di venerdì 16 aprile 2021) Ascolti flop per Barbara D’Urso, l’amatissima conduttrice che ha visto la chiusura anticipata del suo programma Live- non è la D’Urso che ha occupato per mesi il palinsesto televisivo Mediaset nella fascia serale. Ma cosa è successo davvero? Scontro all’ultimo respiro tra Barbara D’Urso e Piersilvio Berlusconi che ha messo a tacere le voci che da tempo si rincorrevano circa la chiusura anticipata del programma trasmesso in onda la domenica sera, Live- non è la D’Urso. Il dirigente Mediaset ha deciso di bloccare la trasmissione della bella conduttrice napoletana per un necessario taglio dei costi. Ma è la verità? Intanto al posto della D’Urso, nella fascia serale domenicale, ritroviamo Paolo Bonolis e Luca Laurenti con il divertente programma Avanti un ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 16 aprile 2021) Ascolti flop per, l’amatissima conduttrice che ha visto la chiusura anticipata del suo programma Live- non è lache ha occupato per mesi il palinsesto televisivo Mediaset nella fascia serale. Ma cosa è successo davvero? Scontro all’ultimo respiro traBerlusconi che ha messo a tacere le voci che da tempo si rincorrevano circa la chiusura anticipata del programma trasmesso in onda la domenica sera, Live- non è la. Il dirigente Mediaset ha deciso di bloccare la trasmissione della bella conduttrice napoletana per un necessario taglio dei costi. Ma è la verità? Intanto al posto della, nella fascia serale domenicale, ritroviamo Paolo Bonolis e Luca Laurenti con il divertente programma Avanti un ...

