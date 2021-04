**Turchia: Amendola, 'dialogo costruttivo ma chiaro su ciò che non condividiamo'** (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : **Turchia: Amendola, 'dialogo costruttivo ma chiaro su ciò che non condividiamo'**... - amendola_nadia : RT @Murgi67312413: La più bella della turchia #ÖzgeGürelCiManchi - FrancescoBechis : RT @formichenews: #Turchia? 'La “sedia mancante” alla Von der Leyen è una foto imbarazzante. Come ha detto l’ambasciatore Wolfgang Ischinge… - stefigasparini : RT @formichenews: #Turchia? 'La “sedia mancante” alla Von der Leyen è una foto imbarazzante. Come ha detto l’ambasciatore Wolfgang Ischinge… - formichenews : #Turchia? 'La “sedia mancante” alla Von der Leyen è una foto imbarazzante. Come ha detto l’ambasciatore Wolfgang Is… -

Ultime Notizie dalla rete : **Turchia Amendola Tra Ue e Nato, così l'Italia è protagonista in Africa. L'analisi di Cristiani (Iai/Gmf) Amendola ha spesso e volentieri rimarcato l'idea di un futuro ineludibile di partenariato con l'... con Cina, Russia, Paesi del Golfo, Turchia e altre potenze impegnate. Da questo punto di vista, un ...

Turchia: Amendola su visita von der Leyen, protocollo è politica, attendiamo di capire chi lo ha deciso Roma, 08 apr 20:33 - Il protocollo è politica, per questo chi ha deciso quello della visita del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente...

“Erdogan dittatore”. L’affondo di Draghi fa infuriare Ankara ROMA. Mario Draghi ha dato uno schiaffo al «dittatore» turco. Che si è infuriato e ha fatto convocare l’ambasciatore italiano ad Ankara. «Chiamiamolo per quello che è», ha detto il premier parlando de ...

Turchia: Amendola su visita von der Leyen, protocollo è politica, attendiamo di capire chi lo ha deciso “Credo anche il Parlamento europeo le chiederà queste spiegazioni, in particolare sulle scelte d’ingaggio in questa riunione perché il dossier Turchia” è importante, ha proseguito Amendola, secondo ...

ha spesso e volentieri rimarcato l'idea di un futuro ineludibile di partenariato con l'... con Cina, Russia, Paesi del Golfo,e altre potenze impegnate. Da questo punto di vista, un ...Roma, 08 apr 20:33 - Il protocollo è politica, per questo chi ha deciso quello della visita del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente...ROMA. Mario Draghi ha dato uno schiaffo al «dittatore» turco. Che si è infuriato e ha fatto convocare l’ambasciatore italiano ad Ankara. «Chiamiamolo per quello che è», ha detto il premier parlando de ...“Credo anche il Parlamento europeo le chiederà queste spiegazioni, in particolare sulle scelte d’ingaggio in questa riunione perché il dossier Turchia” è importante, ha proseguito Amendola, secondo ...