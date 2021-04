Treviglio | travolto in bicicletta | grave | arriva l’elisoccorso

(Di giovedì 15 aprile 2021) Era in sella alla sua, quando è stato urtato da un’auto in via Giovanni Pascoli, a. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 15 aprile. Le condizioni di un 73enne sarebbero critiche, tant’è che sul posto si è reso necessario l’intervento delper il trasporto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto successo intorno alle 17,30. Sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’automedica per i primi soccorsi. Allertati anche i Cùcarabinieri e la polizia locale di

Grave investimento nel pomeriggio di giovedì 15 aprile a Treviglio. Un uomo di 73 anni, residente nella cittadina della Bassa Bergamasca, è stato travolto mentre era in biciclet ...