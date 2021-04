Speranza | “Guardiamo con fiducia a nuova fase”

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – “Voglio dare un messaggio di determinazione e: non sottovaluto le difficoltà ma ci sono le condizioni per guardare conallache si sta aprendo. Finalmente ci sono le condizioni per raccogliere i primi concreti risultati del lavoro che svolgiamo da mesi grazie alle vaccinazioni. Lo ha detto il Ministro della Salute Robertonell’informativa alla Camera ricordando di aver detto “la verità anche quando era scomoda”. Tra aprile e giugno – ha aggiunto – riceveremo oltre il triplo delle dosi di vaccino”.ma, ovviamente, vietato abbassare la guardia. “L’ultimo monitoraggio dopo 4 settimane di misure severe – continua– segnala che le terapie intensive sono ancora al 41% di occupazione: è un dato che dovrebbe far riflettere chi dice ...

ad_dyn Il punto sui vaccini Nel corso del suo intervento,si è soffermato a lungo sull'andamento della campagna vaccinale e sui recenti casi dei vaccini di AstraZeneca e Johnson & Johnson. "...... evidenziando come lasia quella di compiere un'ulteriore passo in avanti in termini di ...comunque il bicchiere mezzo pieno e i tanti dati raccolti tra i test e il fine settimana. ...Il ritorno in campo dopo il lungo stop, l’esordio in Serie B e le ambizioni con l’Under 19: per Marco De Angelis è una stagione importante quella che sta vivendo in maglia Roma 3Z: "L’esordio in prima ...(Teleborsa) - Voglio dare un messaggio di determinazione e fiducia: non sottovaluto le difficoltà ma ci sono le condizioni per guardare con fiducia alla fase che si sta aprendo. Finalmente ci ...