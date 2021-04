Soundblaster Z SE - recensione

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 15 aprile 2021) Nell'era delle docking station e dei dispositivi audio esterni, recensire una scheda audio interna sembra quasi un anacronismo considerando quanto la portabilità e la comodità di utilizzare e controllare un device audio direttamente sulla propria scrivania, abbia cambiato le abitudini degli utenti. Questo vale in termini di regolazione di volume di ascolto, di mute del microfono e di tutta una serie di funzionalità legate alla fruizione più nel dettaglio che hanno cambiato modo radicale la fruibilità di questo genere di dispositivi. Ma per un produttore come Creative, che ha fatto della realizzazione di schede audio interne un suo storico punto di forza in termini di capacità di penetrazione nel mercato e capacità innovativa, non ci si deve sorprendere se i prodotti di questo genere sono ancora a reggere il confronto con le schede audio integrate sulle motherboard al board e, come ...