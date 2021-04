Sampdoria-Verona | Juric | “I blucerchiati stanno bene Futuro? Non ne abbiamo ancora parlato”

Advertising

sportface2016 : #SerieA, le parole di #Juric prima di #SampdoriaVerona - sportli26181512 : Verona, Juric: 'Futuro? Ora penso all'ottavo posto': Il tecnico gialloblù verso la Sampdoria: 'La squadra di Ranier… - TuttoHellasVer1 : Le curiosità statistiche in vista di Sampdoria-Hellas Verona - infoitsport : Ferraris stregato per il Verona: la Sampdoria gongola - TuttoHellasVer1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Verona

Ivan Juric , in conferenza stampa, è tornato sul ko dell'ultima giornata con i biancocelesti prima di focalizzarsi sulla gara con la. Una squadra che, secondo il tecnico del, " sta ...Ivan Juric, tecnico dell'Hellas, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la. Le sue parole Ivan Juric, tecnico dell'Hellas, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la. Le sue parole. MATCH CONTRO LA LAZIO - "La partita è stata ...Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro la Sampdoria. Nel corso della conferenza il tecnico del Verona ha avuto modo di parlare delle condizioni ...A 2 giorni dalla sfida contro la Sampdoria il tecnico dell'Hellas Ivan Juric è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione.