Sampdoria | su Ranieri ritorno di fiamma del Cagliari

(Di giovedì 15 aprile 2021) Diverse squadre puntano Claudiose non dovesse trovare l’accordo di rinnovo con la: ci sta pensando anche ilNon solo Valencia, che ha espresso il proprio interesse nei giorni scorsi. Anche ildi Tommaso Giulini starebbe pensando a Claudioper ricominciare dopo una stagione storta. Anche se dovesse arrivare la retrocessione in Serie B, infatti, per il tecnico romano non ci sarebbero problemi visto il bel rapporto che c’è con la città. Il presidente delci starebbe riflettendo, ma non ci sono ancora stati contatti ufficiali: potrebbe essere un’opportunità anche per ricucire il rapporto non idilliaco con i tifosi rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

