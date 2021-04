Russia: Letta, 'non avrei risposto Putin è un killer' (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Alla domanda rivolta al Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, "Putin è un killer?", "non avrei risposto così, nel senso che le relazioni tra Stati Uniti e Russia hanno bisogno di toni diversi. Dopo di che le responsabilità russe sono enormi. Sono enormi nel Donbass ecc..." Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Piazza pulita', su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Alla domanda rivolta al Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, "è un?", "noncosì, nel senso che le relazioni tra Stati Uniti ehanno bisogno di toni diversi. Dopo di che le responsabilità russe sono enormi. Sono enormi nel Donbass ecc..." Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite di 'Piazza pulita', su La7.

