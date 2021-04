Roma-Ajax | Dzeko | “Abbiamo mostrato carattere | daremo tutto per arrivare in finale”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 aprile 2021) “sofferto sia ad Amsterdam che a, mail nostro, mentre in passato siamo stati carenti proprio da questo punto di vista.meritato l’accesso in semi. Sono stato fortunato in occasione del gol, ma anche bravo a farmi trovare pronto. Siamo usciti dal loro pressing con 2-3 passaggi esegnato. Calafiori ha fatto un assist, sono contento per lui, quest’anno ha giocato poco e non è semplice affrontare l’, grande personalità. Semicon il Manchester United? Possiamo giocarcela alla pari, non è un caso essere arrivati a questo punto. Nonavuto un percorso facile, siamo arrivati in semibattendo squadre forti. ...