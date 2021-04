Ristoranti aperti anche a cena (ma meglio con prenotazione) e buffet con pasti monodose. E nei bar tornano le carte. La bozza delle Regioni (Di giovedì 15 aprile 2021) Ristoranti aperti anche a cena ma meglio se all'esterno e se con prenotazione. Ma anche buffet nuovamente consentiti, menu digitali e una corsia preferenziale per i pagamenti con carta... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 aprile 2021)mase all'esterno e se con. Manuovamente consentiti, menu digitali e una corsia preferenziale per i pagamenti con carta...

Advertising

borghi_claudio : MA... MA... MA... ma le stragi a seguito delle vacanze di Pasqua a Ibiza con i ristoranti tutti aperti? Noi invece,… - fattoquotidiano : Riaperture, le ipotesi sul calendario: a maggio ristoranti aperti a cena, poi tocca a palestre e piscine. Oggi vert… - sole24ore : Dai #ristoranti aperti la sera allo spostamento del coprifuoco, #Regioni in pressing per le #riaperture. Il… - MirianaMirio : @augustociardi75 Non abbiamo evidenza, rispetto al passato, nè dell'una dell'altra. In realtà, non abbiamo evidenza… - alteaxz : RT @gzibordi: se aprono alla sera ristoranti e bar come dicono oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti aperti Mancini: 'L'Inter è una grande squadra, tante affinità con la mia' ...di spazi aperti. Spero che in questo mese si possa pian piano tornare alla normalità, che i bambini possano tornare a fare sport e che anche le piccole attività possano riaprire: bar, ristoranti, ...

La Polizia Locale ha sanzionato tre esercizi carpigiani, aperti in violazione Due ristoranti e un centro massaggi sono stati sanzionati dalla Polizia Locale, perché aperti nonostante le misure anti - Covid, durante i programmati servizi di controllo del territorio: gli episodi sono ...

Palestre e piscine, il piano per la riapertura: distanze e igienizzazione. Le nuove regole Palestre e piscine, c'è il piano per la riapertura: ecco le nuove regole. Allenamenti individuali. Distanza tra le persone di due metri nelle palestre e di 10 metri quadri nelle ...

Riaperture da maggio: Regioni propongono ristoranti aperti a cena e coprifuoco alle 24 Le Regioni hanno proposto la riapertura dei ristoranti, anche in zona rossa e a cena, e il posticipo del coprifuoco ...

...di spazi. Spero che in questo mese si possa pian piano tornare alla normalità, che i bambini possano tornare a fare sport e che anche le piccole attività possano riaprire: bar,, ...Duee un centro massaggi sono stati sanzionati dalla Polizia Locale, perchénonostante le misure anti - Covid, durante i programmati servizi di controllo del territorio: gli episodi sono ...Palestre e piscine, c'è il piano per la riapertura: ecco le nuove regole. Allenamenti individuali. Distanza tra le persone di due metri nelle palestre e di 10 metri quadri nelle ...Le Regioni hanno proposto la riapertura dei ristoranti, anche in zona rossa e a cena, e il posticipo del coprifuoco ...