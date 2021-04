Riaperture, Speranza: "Road map e prudenza per 2 mesi" (Di giovedì 15 aprile 2021) "Dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve e abbiamo il dovere di costruire una Road map per l'allentamento delle misure sempre approvate all'unanimità dal Consiglio dei ministri". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) "Dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve e abbiamo il dovere di costruire unamap per l'allentamento delle misure sempre approvate all'unanimità dal Consiglio dei ministri". Lo ha ...

Advertising

repubblica : Il Pd difende Speranza e ipotizza il complotto: 'Il ministro capro espiatorio delle promesse improbabili di Salvini… - cozzolino62 : Diciamola tutta: Roberto #Speranza disturba. Chi vorrebbe un sistema sanitario nazionale debole. Chi spinge per le… - LegaSalvini : IL PRESSING DELLE REGIONI SU ??SPERANZA - infoitinterno : Riaperture, Speranza: 'Road map e prudenza per 2 mesi' - CioppaLeonardo : RT @myrtamerlino: #Speranza: 'Ho detto la verità quando era scomodo. Finalmente ci sono le condizioni per raccogliere i primi risultati del… -