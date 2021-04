Real Madrid, rinnovo Modric: trovato l’accordo con Perez (Di giovedì 15 aprile 2021) Luka Modric è sempre più vicino a firmare il rinnovo di contratto con il Real Madrid. I dettagli Secondo quanto riferito da AS, Luka Modric è sempre più vicino a firmare il rinnovo di contratto con il Real Madrid. Nello specifico, il croato ha accettato il taglio all’ingaggio che gli è stato proposto. Di fatto, ora, manca solo l’annuncio ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Lukaè sempre più vicino a firmare ildi contratto con il. I dettagli Secondo quanto riferito da AS, Lukaè sempre più vicino a firmare ildi contratto con il. Nello specifico, il croato ha accettato il taglio all’ingaggio che gli è stato proposto. Di fatto, ora, manca solo l’annuncio ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FOXSoccer : PSG vs Manchester City Real Madrid vs Chelsea The #UCL semifinals are SET ?? - DoentesPFutebol : PSG Chelsea Manchester City Real Madrid Na boa? É o ano do Josep Guardiola. - DiMarzio : Brutto gesto a #Liverpool: bus del #RealMadrid colpito nel tragitto verso #Anfield - habsali70 : @oswaki @ChampionsLeague Real Madrid 2-1 PSG - Jean38095839 : @Enzo54847297 Sto dicendo che Zidane è un fenomeno anche allenatore e il fatto che il Real Madrid negli ultimi 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Roma si qualifica in semifinale se.../ I numeri dell'Ajax in trasferta e la cabala Negli ottavi, persero all'ultimo contro il Real Madrid (2 - 1, attenzione?) ma andarono al Bernabeu e vinsero 4 - 1; nei quarti fecero 1 - 1 ad Amsterdam contro la Juventus, risultato sulla carta ...

Champions amara: Italia al 5° posto in Europa, Milan e Inter assenze pesanti negli ultimi 10 anni. Vietato illudersi Commenta per primo La Champions quest'anno è tornata a parlare inglese. Due inglesi, una spagnola, una francese in semifinale. City e Chelsea, Real Madrid e Psg. Queste le bandiere della Champions 2021. Italiane? Manco l'ombra. Non portiamo una squadra in semifinale dal 2018 (Roma), non arriviamo in finale dal 2017 (Juventus). E non vinciamo ...

Champions amara: Italia al 5° posto in Europa, Milan e Inter assenze pesanti negli ultimi 10 anni. Vietato illudersi La Champions quest'anno è tornata a parlare inglese. Due inglesi, una spagnola, una francese in semifinale. City e Chelsea, Real Madrid e Psg. Queste ...

Pistocchi: "La Juve ha sottovalutato le scelte collaterali. CR7 eccezionale, ma gioca per se stesso" Intervistato da SuperNews, il giornalista Maurizio Pistocchi fa il punto sulla Serie A: "L’Inter non partiva con i favori del pronostico: sulla carta, a livello di rosa, Juventus e ...

