Questo scatto mostra la regina Elisabetta II ridere per delle api, non per Filippo in uniforme (Di giovedì 15 aprile 2021) Il 10 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra il principe Filippo, deceduto lo scorso 9 aprile, vestito con una divisa delle guardie reali britanniche e la regina Elisabetta II passargli accanto e ridere. L’immagine è accompagnata da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Pubblichiamo questa foto, forse una delle più simpatiche. Nel 2003 il Principe Filippo indossa la divisa delle Guardie della regina. La regina Elisabetta, gli passa accanto e scoppia a ridere». Si tratta di un contenuto presentato senza il necessario contesto che permetta al lettore di capire cosa è accaduto realmente. ... Leggi su facta.news (Di giovedì 15 aprile 2021) Il 10 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto cheil principe, deceduto lo scorso 9 aprile, vestito con una divisaguardie reali britanniche e laII passargli accanto e. L’immagine è accompagnata dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Pubblichiamo questa foto, forse unapiù simpatiche. Nel 2003 il Principeindossa la divisaGuardie della. La, gli passa accanto e scoppia a». Si tratta di un contenuto presentato senza il necessario contesto che permetta al lettore di capire cosa è accaduto realmente. ...

