Puglia, parrucchieri ed estetisti aperti stamattina. Molfetta: oggi la protesta Iniziative di categorie di lavoratori per cui la situazione è insostenibile (Di giovedì 15 aprile 2021) Dalle 9 alle 13 gli estetisti ed i parrucchieri pugliesi tengono aperti i rispettivi esercizi. Senza ricevere la clientela, perché le norme questo stabiliscono. Ma per manifestare il malessere della categoria. A Molfetta è in programma oggi l'iniziativa che riguarda l'intera città.

Ultime Notizie dalla rete : Puglia parrucchieri Sesso a pagamento e Covid: anche in Puglia e Basilicata escort più cercate di parrucchieri e ristoranti Ma vediamo le altre città di Basilicata e Puglia. Nella Bat l'aumento delle ricerche di escort è ... Mettendo a confronto su Google Trends la ricerca della parola chiave 'escort' con 'parrucchieri' e '...

MONTA LA RABBIA DELLE IMPRESE DEL BENESSERE Il mondo del settore benessere in Puglia (barbieri, parrucchieri, estetiste, beauty center) si raduneranno domani, 15 aprile, dalle 9 alle 13, alzando le saracinesche dei propri saloni e apriranno le porte dei propri studi, non per ...

“Il nostro lavoro non è un gioco": Confartigianato al fianco di barbieri, parrucchieri ed estetisti Oggi, 15 aprile, in tutta la regione, manifestazione "bianca" delle imprese del benessere aderenti a Confartigianato. Dalle 9 alle 13 acconciatori ed estetisti pugliesi alzeranno le saracinesche dei p ...

