Patrizia De Blanck | confessione scioccante | “Preparo Giada alla mia morte”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 15 aprile 2021)Deparla della suaNel nuovo appuntamento di Oggi è un altro giorno in onda martedì pomeriggio, la padrona di casa Serena Bortone ha intervistatoDe. La contessa che qualche giorno fa ha perso un dente prima di Avanti un altro pure di sera, ha rivelato dei particolari divertenti sulla sua vita. La nobildonna romana, tuttavia, ha anche parlato di temi abbastanza seri e toccanti come ladel fratello Dario, ma anche del suo rapporto con la figlia. Sulla ragazza, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha spiazzando tutti dicendo: “Non pensomia, ma al dolore che proverà lei quando non ci sarò più io. Ho più di 80 anni, cerco di prepararlamia ...