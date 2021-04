Paolo Bonolis | il retroscena comico del passato | “Mi sputava” | Il racconto

(Di giovedì 15 aprile 2021)e il divertentedel. “Mi”, ha detto il celebre presentatore di Avanti un altro! Ecco ilesilarante.(Getty Images)Quando si parla diè impossibile rimanere seri! Il celebre presentatore romano dalla battuta sempre pronta riesce a strappare un sorriso in ogni occasione. Lo storico conduttore di Avanti un altro!, il quiz di Canale 5, è in onda ogni sera sulla rete Mediaset insieme al collega di sempre, Luca Laurenti. Ogni sera si alternano personaggi diversi che ormai fanno parte del celebe ‘salottino’, il parterre così chiamato all’interno della trasmissione.ha raccontato a Verissimo alcuni ...

Advertising

dimitrilaura1 : Oggi su @RTMManduria CANALE 95 del DTT (Puglia) e sul web su - fabio76tuttala2 : @comment322 Si una puntata con gerry e Paolo bonolis ha fatto il 16% - homewithlliam : voglio un paolo bonolis nella vita - _becchina : oh mio dio è paolo bonolis - Permalosa02 : Bonolis Paolo -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

Stiamo parlando di Avanti un altro , il programma condotto dae da Luca Laurenti . I telespettatori non vedevano l'ora che il programma tornasse in onda, anche se in una versione ...Sta circolando in rete la notizia dell' incidente del quale è stato vittima Daniel Nilsson , "Bonus" di Avanti un altro . A raccontarlo è stato, conduttore del preserale di Canale5, durante la puntata andata in onda il 10 aprile. Quando Angela, una delle concorrenti della serata, si è seduta di fronte al conduttore del quiz, il ...Vi ricordate la battuta che Paolo Bonolis aveva fatto a David durante Avanti Un Altro? Il video era virale tra l’imbarazzo del concorrente. Paolo Bonolis durante Avanti Un Altro è da sempre stato un ...Il gioco di Canale 5 condotto prima da Corrado, poi da Claudio Lippi e Davide Mengacci nasce con una sigla nel 1982 ma nel 1986 ne propone un’altra in una versione “migliorata”: questo rinnovo è certa ...