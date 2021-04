Nuovi Cinque Stelle o Partito di Conte? La bussola di Ocone (Di giovedì 15 aprile 2021) In attesa di scegliere se restare movimento o divenire Partito, i Cinque Stelle sono oggi una nave che fa acqua da tutte le parti ed è in balia delle onde. La confusione è totale e i nodi sembrano che si siano intrecciati così tanto da essere divenuti inestricabili. Non c’è un collante ideale che tenga unito i gruppi parlamentari, che, pur ampiamente sfoltitisi in questi tre anni di legislatura, sono ancora i più numerosi in ognuna delle due Camere. E, man mano che il tempo passa e ci si avvicina alla scadenza, a quel che pare è che non ci siano nemmeno più interessi pratici comuni a tenere insieme la truppa. Ogni deputato, inutile nasconderselo, pensa ora prima di tutto alla propria salvezza personale. Il che proprio facile non è per tanti motivi, non ultimo lo sfoltimento della rappresentanza da loro stessi voluta e attuata. È in ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021) In attesa di scegliere se restare movimento o divenire, isono oggi una nave che fa acqua da tutte le parti ed è in balia delle onde. La confusione è totale e i nodi sembrano che si siano intrecciati così tanto da essere divenuti inestricabili. Non c’è un collante ideale che tenga unito i gruppi parlamentari, che, pur ampiamente sfoltitisi in questi tre anni di legislatura, sono ancora i più numerosi in ognuna delle due Camere. E, man mano che il tempo passa e ci si avvicina alla scadenza, a quel che pare è che non ci siano nemmeno più interessi pratici comuni a tenere insieme la truppa. Ogni deputato, inutile nasconderselo, pensa ora prima di tutto alla propria salvezza personale. Il che proprio facile non è per tanti motivi, non ultimo lo sfoltimento della rappresentanza da loro stessi voluta e attuata. È in ...

Advertising

reteabruzzocom : CINQUE NUOVI CONTAGI COVID ED UN DECESSO IN CENTRO ABRUZZO - reteabruzzocom : CONTAGI COVID NUOVI A 215 IN ABRUZZO E CINQUE DECESSI - TamburiTIP : RT @AlpitourWorld: I cinque capisaldi dei network di agenzie, post #covid 2020/21 secondo @ttgitalia. Tra integrazioni, nuovi modelli di bu… - AlpitourWorld : I cinque capisaldi dei network di agenzie, post #covid 2020/21 secondo @ttgitalia. Tra integrazioni, nuovi modelli… - RadioClodia : Cinque nuovi agenti incrementeranno l’organico della Polizia Locale per l’estate -