Mugnano | spaccio di droga in centro | 22enne strattona i carabinieri e scappa Arrestato

(Di giovedì 15 aprile 2021) In manettediperdi. Si tratta di Salvatore Giacco, già noto alle forze dell’ordine. Dopo aver ceduto cocaina ha spintonato iper sfuggire all’arresto.perI militari hanno sorpreso Giaccio durante un servizio di pattugliamento in Via Napoli mentre cedeva una dose di cocaina ad L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

I carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli hanno arrestato per spaccio di droga Salvatore Giaccio, 22enne del posto già noto alle Forze dell'Ordine. E' stato sorpreso da una pattuglia in Via Napoli mentre cedeva una dose di cocaina. I carabinieri della sezione operativa di Marano di Napoli hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio un 25enne incensurato di Mugnano di Napoli. I militari hanno notato, in questi giorni, troppe persone che si aggiravano nei pressi dell'abitazione del ragazzo e hanno deciso di controllare.