Moto3 | GP Portogallo 2021 | KTM pronta a confermasi | Binder e gli italiani pronti a stupire

Dopo il doubleheader al Losail International Circuit, il Motomondiale si sposta in Portogallo per il terzo atto stagionale. Tra i sali e scendi dell'Algarve, sede in via eccezionale della finale del 2020, tutto è pronto per il ritorno in pista dei protagonisti dopo due settimane di inattività. Portimao si prepara per un nuovo capitolo della combattutissima Moto3, categoria che in Qatar ha incoronato le due KTM degli spagnoli Jaume Masià e Pedro Acosta. Il primo, favorito per il titolo vista la sua esperienza, ha vinto l'opening round ed ha mostrato ottimi segnali nel GP di Doha, vinto in modo incredibile dal teammate Acosta. L'esordiente, leader della classifica generale dopo la trasferta araba, sbarca in Portogallo con un secondo posto ed una vittoria, realizzata partendo dalla corsia dei box in seguito ad una sanzione rimediata in ...

