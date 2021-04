Meteo, le previsioni di venerdì 16 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Primavera soltanto sul calendario, soprattutto al Centro-Sud. Sarà un venerdì dal clima non tipicamente del periodo, che aprirà un weekend in cui torneranno temporali e, in alcuni casi, anche la grandine. Per venerdì 16 è previsto cielo coperto sulle regioni tirreniche, precipitazioni in parte della Sardegna, della Sicilia e della Calabria. Piogge anche sul Cilento, in Basilicata e Puglia meridionale. Sul resto delle regioni clima più soleggiato i (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 aprile 2021) Primavera soltanto sul calendario, soprattutto al Centro-Sud. Sarà undal clima non tipicamente del periodo, che aprirà un weekend in cui torneranno temporali e, in alcuni casi, anche la grandine. Per16 è previsto cielo coperto sulle regioni tirreniche, precipitazioni in parte della Sardegna, della Sicilia e della Calabria. Piogge anche sul Cilento, in Basilicata e Puglia meridionale. Sul resto delle regioni clima più soleggiato i (LE).

