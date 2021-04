LOCKED DOWN: arriva in esclusiva digitale. L’anteprima (Di giovedì 15 aprile 2021) LOCKED DOWN”, il film con protagonisti Anne Hathaway (Les Misérables, Il Diavolo veste Prada, Le Streghe) e Chiwetel Ejiofor (12 anni Schiavo, Doctor Strange), arriva in Italia in esclusiva digitale da venerdì 16 aprile, disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity. C’è una anteprima? In occasione dell’arrivo in Italia della pellicola, diretta da Doug Liman (The Bourne Identity, Mr. And Mrs. Smith), sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros. Italia sono già disponibili 10 minuti in anteprima del film. Trama Proprio quando decidono di separarsi, Linda (Anne Hathaway) e Paxton (Chiwetel ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021)”, il film con protagonisti Anne Hathaway (Les Misérables, Il Diavolo veste Prada, Le Streghe) e Chiwetel Ejiofor (12 anni Schiavo, Doctor Strange),in Italia inda venerdì 16 aprile, disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity. C’è una anteprima? In occasione dell’arrivo in Italia della pellicola, diretta da Doug Liman (The Bourne Identity, Mr. And Mrs. Smith), sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros. Italia sono già disponibili 10 minuti in anteprima del film. Trama Proprio quando decidono di separarsi, Linda (Anne Hathaway) e Paxton (Chiwetel ...

