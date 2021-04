Lezione Conte, Toccafondi (IV): "Possibile che si parli di università solo per questo?" (Di giovedì 15 aprile 2021) Firenze, 15 aprile 2021 " "E' da più di un anno che gli studenti universitari non rientrano nelle aule, con tutti i disagi che ne conseguono, ma la vera notizia è la Lezione che terrà il professor ... Leggi su lanazione (Di giovedì 15 aprile 2021) Firenze, 15 aprile 2021 " "E' da più di un anno che gli studenti universitari non rientrano nelle aule, con tutti i disagi che ne conseguono, ma la vera notizia è lache terrà il professor ...

Nuova Ilva, accordo d'oro per ArcelorMittal. La nazionalizzazione a carico dello Stato Piccola lezione di filologia della comunicazione corporate: in situazioni simili, questo tipo di ... L'esito finanziario e civile di una struttura contrattuale e politica determinata dal governo Conte e ...

Lezione Conte, Toccafondi (IV): "Possibile che si parli di università solo per questo?" "Niente contro il professor Conte ma continuando così, ignorando i problemi dei nostri studenti universitari, mi sembra che si stia perdendo il senso della realtà" ...

Firenze, Giuseppe Conte torna in cattedra per una lezione all'Università Giuseppe Conte di nuovo in cattedra. L'ex premier terrà una lezione, dal titolo "Introduzione al contratto: autonomia privata e regolazione del mercato", lunedì 19 aprile all'Ateneo fiorentino, all'in ...

