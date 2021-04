Le linee guida delle Regioni per riaprire ristoranti, cinema e palestre: ecco il testo integrale (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “La Conferenza delle Regioni ha oggi aggiornato le linee guida per la riapertura di alcune attività in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione”. Lo annuncia il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “La Conferenza delle Regioni ha oggi aggiornato le linee guida per la riapertura di alcune attività in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione”. Lo annuncia il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.

Advertising

LegaSalvini : Massimiliano Fedriga: “Giovedì daremo al governo le linee guida per riaprire le attività in sicurezza”. - Agenzia_Ansa : Le Regioni sono pronte a riaprire progressivamente le attività, nei prossimi due mesi. Al tavolo della Conferenza d… - SkyTG24 : Covid, Regioni spingono per riaprire tutto: la bozza delle linee guida per la ripartenza - Zebra72374749 : RT @ClaudioDeglinn2: SCANDALO MONOCLONARI! La cura c'è ma nessuno la usa: il mistero (irrisolto) dei monoclonali? L'Italia ha acquistato 15… - LKynes4 : RT @ultimenotizie: La nuova bozza delle Regioni con le linee guida sulle #riaperture sparisce l'obbligo di tampone ('evidenza di un test ne… -

Ultime Notizie dalla rete : linee guida Sviluppo sostenibile, BNL - BNP Paribas: linee di garanzia da 850 milioni di euro a Enel "Finanza e sostenibilità sono per noi le linee guida nella strategia della Banca e del Gruppo a sostegno dell'economia reale, tanto a livello nazionale quanto nel mondo " ha affermato Vittorio ...

Da cinema a ristoranti, riaperture anche in zona 'rossa' ma con il tampone Da cinema a ristoranti, riaperture anche in zona 'rossa' ma con il ...

Linee guida riaperture, bozza: i ristoranti escludano il ricircolo dell'aria I ristoratori dovranno escludere il condizionamento dell'aria con il ricircolo. Lo prevede la bozza delle regioni sulle linee guida per le riaperture. Sì alle carte da gioco, basta cambiare spesso i m ...

Riaperture, Fedriga “da Regioni ok a linee guida” ROMA (ITALPRESS) – “La Conferenza delle Regioni ha oggi aggiornato le linee guida per la riapertura di alcune attività in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione”. Lo annu ...

"Finanza e sostenibilità sono per noi lenella strategia della Banca e del Gruppo a sostegno dell'economia reale, tanto a livello nazionale quanto nel mondo " ha affermato Vittorio ...Da cinema a ristoranti, riaperture anche in zona 'rossa' ma con il ...I ristoratori dovranno escludere il condizionamento dell'aria con il ricircolo. Lo prevede la bozza delle regioni sulle linee guida per le riaperture. Sì alle carte da gioco, basta cambiare spesso i m ...ROMA (ITALPRESS) – “La Conferenza delle Regioni ha oggi aggiornato le linee guida per la riapertura di alcune attività in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione”. Lo annu ...