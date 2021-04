Il Paradiso delle Signore, Emanuel Caserio replica a una fan: 'Ho una timidezza che mi si divora' (Di giovedì 15 aprile 2021) Una fan anonima, al termine della puntata di Oggi è un altro giorno del 14 aprile, ha pensato bene di mandare un messaggio particolare su Instagram Direct dell'attore Emanuel Caserio, nonché volto 'Amato' de Il Paradiso delle Signore. La persona in questione ha avuto modo di criticare non solo il portamento dell'interprete di Salvatore ma anche il suo modo di vestire. Al ché è arrivata la replica del personaggio che ha giustificato il suo modo di essere. Il Paradiso delle Signore: Una fan boccia lo stile di Emanuel Caserio «In Tv devi avere più stile. Scarpe senza calzini!? Anche il jeans e camicia possono essere portate con ricercatezza» inizia così il messaggio della fan anonima che ha praticamente ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 15 aprile 2021) Una fan anonima, al termine della puntata di Oggi è un altro giorno del 14 aprile, ha pensato bene di mandare un messaggio particolare su Instagram Direct dell'attore, nonché volto 'Amato' de Il. La persona in questione ha avuto modo di criticare non solo il portamento dell'interprete di Salvatore ma anche il suo modo di vestire. Al ché è arrivata ladel personaggio che ha giustificato il suo modo di essere. Il: Una fan boccia lo stile di«In Tv devi avere più stile. Scarpe senza calzini!? Anche il jeans e camicia possono essere portate con ricercatezza» inizia così il messaggio della fan anonima che ha praticamente ...

Advertising

RadioSoap2 : RT @playblogtv: detto fatto su rai1 magari in onda dopo il paradiso delle signore visto che hanno pubblico in comune potrebbe rilanciarsi.… - playblogtv : detto fatto su rai1 magari in onda dopo il paradiso delle signore visto che hanno pubblico in comune potrebbe rilanciarsi. @RadioSoap2 - generacomplotti : RT @ItalObserver: Spero che sia una fake news, una infermiera denuncia che per mancanza di sedativi i pazienti intubati vengono legati al l… - donvitorap : 33 È il numero delle volte in cui è menzionato il nome di Dio nella Genesi. È l'età dei morti in paradiso secondo l… - adryhouse : @elenacapodacqua @PaolaTavernaM5S ai domiciliari....non si sa da quale santo in Paradiso. 'anzi si sa'. doveva fare… -