'Il gol non è valido, guarda nel telefono': espulso in Brasile (Di giovedì 15 aprile 2021) ARARAQUARA (Brasile) - Ci sono rossi e rossi. Falli da ultimo uomo, comportamenti violenti, risse. E poi ci sono espulsioni pittoresche, di quelle che lasciano gli spettatori con un sorriso piuttosto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) ARARAQUARA () - Ci sono rossi e rossi. Falli da ultimo uomo, comportamenti violenti, risse. E poi ci sono espulsioni pittoresche, di quelle che lasciano gli spettatori con un sorriso piuttosto ...

Advertising

pisto_gol : C’è una cosa che finora funziona perfettamente: è il #VAR sul #fuorigioco. Ci voleva #Preti per mandare in vacca a… - pisto_gol : Non potendo farlo singolarmente, desidero ringraziare tutti quelli che oggi hanno voluto farmi gli auguri per il mi… - ZZiliani : Ad #Allegri dice “Ti sei cacato sotto” dopo #JuveAiax e lo fa licenziare; #Sarri lo toglie con #Lokomotiv e #Milan… - Tano73680951 : @RealPiccinini @pisto_gol Grazie Pistocchi, giornalista vero e non giornalista zerbino - corinthians_bot : RT @sportli26181512: 'Il gol non è valido, guarda nel telefono': espulso in Brasile: Curioso siparietto nella sfida del Campionato Paulista… -

Ultime Notizie dalla rete : gol non 'Il gol non è valido, guarda nel telefono': espulso in Brasile Uno dei membri dello staff della squadra di Araraquara si è visto esibire il cartellino rosso dall'arbitro per avergli fatto vedere dal telefono che il gol degli ospiti era da annullare ...

Capello: 'Fonseca mi piace, ma che errore con Dzeko!' Anche se ultimamente è stato il salvatore non è il punto di forza. Il portiere è come un centravanti che fa tanti gol, deve fare magari la parata decisiva. Credo però in questa Roma, magari arriverà ...

"Il gol non è valido, guarda nel telefono": espulso in Brasile Corriere dello Sport.it ATTACCO – Ballottaggio Osimhen-Mertens per il big-match contro l’Inter Per il resto Politano prenderà il posto dello squalificato Lozano e Insigne dall’altro lato con Zielinski pronto tra centrocampo e zona offensiva. L’attacco insomma sarà determinante per fare gol e ...

Ansgar Knauff: l’ultima gemma del Borussia Dortmund il giovane inizialmente ha deciso di non unirsi alla loro accademia. La reazione di Ansgar Knauff “Allora il Dortmund era troppo lontano per me“, ha detto Knauff a Sky Deutschland dopo il suo gol ...

Uno dei membri dello staff della squadra di Araraquara si è visto esibire il cartellino rosso dall'arbitro per avergli fatto vedere dal telefono che ildegli ospiti era da annullare ...Anche se ultimamente è stato il salvatoreè il punto di forza. Il portiere è come un centravanti che fa tanti, deve fare magari la parata decisiva. Credo però in questa Roma, magari arriverà ...Per il resto Politano prenderà il posto dello squalificato Lozano e Insigne dall’altro lato con Zielinski pronto tra centrocampo e zona offensiva. L’attacco insomma sarà determinante per fare gol e ...il giovane inizialmente ha deciso di non unirsi alla loro accademia. La reazione di Ansgar Knauff “Allora il Dortmund era troppo lontano per me“, ha detto Knauff a Sky Deutschland dopo il suo gol ...