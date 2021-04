I Soliti Ignoti | brutta figura per Amedeo Goria

(Di giovedì 15 aprile 2021) Fuoco e fiamme durante l’ultima puntata andata in onda de I. Ladinon è certamente passata inosservata al pubblico. Il giornalista sportivo si è fatto bacchettare dal conduttore Amadeus, sotto lo sguardo attento e divertito di tutti i telespettatori.e laal game show di Rai Uno Il celebre, ospite detective dell’ultima puntata de I, ha partecipato alla trasmissione con l’intento di devolvere l’intero montepremi in beneficienza. Precisamente alla Fondazione Italiana per l’Autismo. Durante il corso della puntata, una gaffe ha però divertito tutti e fatto infuriare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Soliti Ignoti

"I", sulla stessa rete, conquista una platea di .000 individui pari al % di share. Su Canale 5 " Avanti un altro " piace a .000 spettatori con il % di share. Tv8 con "Guess my age " ...'bacchetta' : 'Non puoi fare domande'. Fan increduli: 'È nero'. Ieri sera, in da su Rai1, il game show condotto da Amadeus. Ospite - detective del giorno, Amedeo Goria che gioca per devolvere il ...Ospite-detective del giorno, Amedeo Goria che gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo. 15 Aprile 2021. di E.C. (Lettura 2 minuti). 56. 56. . I Soliti Ignoti, Amadeus ' ...Amadeus, abbastanza seccato, è intervenuto ancora una volta e ha detto ad Amedeo Goria: «Ma che ti metti a fare domande? Qualcuno ha, piuttosto, commentato lo stato d’animo di Amadeus e non come Amede ...